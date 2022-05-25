الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة «يوم إفريقيا»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بـ«يوم إفريقيا».

وقال الرئيس السيسي: «هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا. وفي هذه المناسبة، أؤكد أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها».

وأضاف: «ها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة.. نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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