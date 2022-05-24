الثلاثاء 24 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة 53 متهما بالاستيلاء على المواد البترولية

محكمة
محكمة
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تواصل غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 53 متهمًا، كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية الخام، من 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية والتي قدرت قيمتها من قبل الجهات المختصة قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.

وقد وجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضًا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

كما وجهت لهم تهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

جنايات القاهرة المواد البترولية المنتجات البترولية استكمال محاكمة محكمة جنايات أسلحة نارية محكمة جنايات القاهرة

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وائل لطفي

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