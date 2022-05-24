الثلاثاء 24 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد

مدبولي
مدبولي
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أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تقوم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، هدفه الإبقاء على برامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد أن مصر تسير بصورة منضبطة، وكل ذلك نتعامل معه.

وقال مدبولي: “فمثلا فى ظل زيادات الأسعار كان كل هم الحكومة أن تكون السلع متوافرة دون نقص، كما حدث في بعض دول العالم المتقدم، التي يشهد بعضها نقص عدد من السلع، وتحديد كميات للمواطن ليشتريها، وذلك بفضل الله، لأننا نعمل وفق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون هناك على الأقل ما بين 4 و 6 أشهر كاحتياطي في السلع الأساسية”.

وأضاف: “وهو ما مكننا من تجاوز الأزمات الأخيرة، حيث كنا قادرين على توفير السلع في منافذ كثيرة بمختلف المحافظات، بالتنسيق بين كافة الجهات، بأسعار مناسبة، وحرصنا على اتخاذ كل قرار يساعد في تخفيف العبء عن المواطن، مثل القرارات التي تمت بالتعاون مع مجلس النواب، مثل زيادة المرتبات والحوافز للموظفين لتبدأ من إبريل بدلا من يوليو، وهو ما أضاف أعباء مالية على الموازنة، تم استيعابها من الاحتياطي، فنحن نتعامل مع أزمة غير مسبوقة، وكل دولة تتصرف طبقاً لظروفها كي تصمد وتتجاوز التداعيات”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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