المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في حدائق القبة

أصدرت محكمة شمال القاهرة، حكما بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تفيد بقيام مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.