الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في حدائق القبة

مخدرات
مخدرات
ads

أصدرت محكمة شمال القاهرة، حكما بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تفيد بقيام مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

تحقيقات قسم شرطة مسجل خطر محكمة الجنايات الإجراءات القانونية جنايات القاهرة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول الحوار

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميرفت دهان

الغارمات.. كفاح وأحلام مسجونة

إبراهيم داود

الخرافة.. والنفوذ

ماجد حبته

دافوس.. نصائح وتحذيرات

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟