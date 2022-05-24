الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لزميله بالعمل فى الخصوص

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا، بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لزميله في مدينة الخصوص، إثر مشاجرة بينهما بأن أطلق عليه الرصاص من فرد خرطوش، ما أدى إلى إصابته بجرح غائر في الركبة اليمنى من الساق، نتج عنه عاهة مستديمة للمجني عليه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم ويدعى "أبانوب.ن.ج" ضرب المجني عليه "سعيد.م.ق" عمدًا، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما فتعدى عليه بأن أطلق عليه الرصاص فاستقرت إحدى الطلقات بقدمه اليمنى فأحدث به عدة إصابات، والتي نشأ عنها إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وهي عبارة عن إعاقة بمفصل الرقبة اليمنى.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما حاز ذخيرة تستخدم في السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقى إشارة من المستشفى بوصول "سعيد.م.ق" مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "سعيد.م.ق" نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة؛ إثر خلافات بينهما فقام المتهم بإطلاق الرصاص على المجني من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته، وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه، وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات بنها محكمة جنايات عاهة مستديمة السجن لمدة 5 سنوات سلاح ا ناري ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 10 أسئلة عن المعارضة المصرية

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

منى رجب

تطهير مصر من الكتب ذات الفكر المتطرف والتكفيرى

محمد المعتصم

أبناء الحاج عبدالتواب «الذى رقد بسلام»

ماجد حبته

مصر فى دافوس.. والتاريخ عند مفترق طرق

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟