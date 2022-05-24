السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لزميله بالعمل فى الخصوص

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبدالحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا، بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لزميله في مدينة الخصوص، إثر مشاجرة بينهما بأن أطلق عليه الرصاص من فرد خرطوش، ما أدى إلى إصابته بجرح غائر في الركبة اليمنى من الساق، نتج عنه عاهة مستديمة للمجني عليه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم ويدعى "أبانوب.ن.ج" ضرب المجني عليه "سعيد.م.ق" عمدًا، وذلك على إثر خلاف نشب بينهما فتعدى عليه بأن أطلق عليه الرصاص فاستقرت إحدى الطلقات بقدمه اليمنى فأحدث به عدة إصابات، والتي نشأ عنها إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وهي عبارة عن إعاقة بمفصل الرقبة اليمنى.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما حاز ذخيرة تستخدم في السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقى إشارة من المستشفى بوصول "سعيد.م.ق" مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "سعيد.م.ق" نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة؛ إثر خلافات بينهما فقام المتهم بإطلاق الرصاص على المجني من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته، وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه، وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.