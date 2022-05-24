الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب وإصابة صديقه فى حادث تصادم بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم
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تجري النيابة العامة بالغربية تحقيقاتها في مصرع طالب وإصابة صديقه، عقب اصطدام دراجة نارية يستقلانها بشجرة. 

وصرحت النيابة بدفن جثة الطالب المتوفى، واستعلمت من المستشفى عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة. 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مروري على طريق قرية شنرة البحرية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز السنطة وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم دراجة نارية  "موتوسيكل" يستقله حمدى. ا 14 عاما تلميذ بالصف الثالث الإعدادى وصديقه م ع بالصف الثاني الإعدادي بشجرة أثناء استقلالهما الدراجة النارية؛ بسبب السرعة الزائدة حيث توفي الأول بسبب إصابته بنزيف في المخ وكسور.

وتم نقل الثاني للمستشفى للعلاج لإصابته باشتباه في نزيف بالمخ، وحالته خطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ورفع أثار الحادث.

النيابة العامة الغربية مصرع طالب دراحة نارية دفن جثة الطالب

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وائل لطفي

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