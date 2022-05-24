الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أنهى طلاب المرحلة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، ويستعد الطلاب لظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي ، ونتيجة الصف الثاني الاعدادي، ونتيجة الصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال رقم الجلوس والاسم كاملا، والحصول على كافة الدرجات بجميع المواد الأساسية، وجميع المواد غير المضافة في المجموع.

توزيع درجات الصف الاول الاعدادي 2022

ويبحث طلاب الصف الأول الإعدادي والثاني والثالث عن درجات المرحلة الاعدادية والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في جميع المحافظات

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022

الدخول على رابط بوابة القاهرة الإلكترونية من هنا eduserv.cairo.gov.eg.

اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

اختر المرحلة الدراسية.

ابتدائي أو إعدادي

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.

اختر الصف الدراسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادى

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

اختر العام الدراسي.

2021/2022

اختر الفصل الدراسي.

آخر العام

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

في حال عدم ظهور نتيجة الفصل الدراسي ستجد الرابط غير مفعل، كما يمكن التوجه إلى مقر المدرسة والاطلاع على كشوف نتائج الامتحانات 2022 التي تعرض الاسم بالكامل، رقم الجلوس ودرجات جميع المواد، وذلك بالنسبة لكل المحافظات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب مدارس محافظات الجمهورية الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط 2022 الترم الثاني بدون رقم الجلوس، بنفس الكيفية السابقة، حيث يتوجه إلى مدرسته ويبحث عن اسمه في التسلسل الأبجدي للنتيجة وسيحصل حينها على درجاته في كل المواد.

الصف الأول الإعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بوابة القاهرة الإلكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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