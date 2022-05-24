ضبط طالب بحوزته «حشيش» في لجنة امتحانات «آداب المنصورة»
تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالب بحوزته مخدر الحشيش أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، بكلية الآداب جامعة المنصورة.
وتبين أن الطالب يدعى "مصطفى ع. ع. "، 20 سنة ،طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وضبطه الأمن الإداري بالكلية أثناء امتحان في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.
وباستدعاء الأمن الإداري بالكلية للتعامل مع الطالب وبتفتيشه وقائيا للبحث عن "برشام" للغش أو تليفون محمول عثروا بحوزته على لفافة من البانجو المخدر طولها حوالي 20 سم، وقطر 6 سم، وقطعتين من جوهر الحشيش المخدر واحدة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم.
وبالعرض على رئيس جامعة المنصورة، وجه بسرعة عمل مذكرة والعرض على قسم شرطة أول المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.