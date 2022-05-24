ضبط طالب بحوزته «حشيش» في لجنة امتحانات «آداب المنصورة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالب بحوزته مخدر الحشيش أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي ‏الثاني، بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتبين أن الطالب يدعى "مصطفى ع. ع. "، 20 سنة ،طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ‏ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وضبطه الأمن الإداري بالكلية أثناء امتحان ‏في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.‏



وباستدعاء الأمن الإداري بالكلية للتعامل مع الطالب وبتفتيشه وقائيا للبحث عن "برشام" للغش أو تليفون ‏محمول عثروا بحوزته على لفافة من البانجو المخدر طولها حوالي 20 سم، وقطر 6 سم، وقطعتين من جوهر ‏الحشيش المخدر واحدة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم.‏



وبالعرض على رئيس جامعة المنصورة، وجه بسرعة عمل مذكرة والعرض على قسم شرطة أول ‏المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏