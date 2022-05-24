الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طالب بحوزته «حشيش» في لجنة امتحانات «آداب المنصورة»

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالب بحوزته مخدر الحشيش أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي ‏الثاني، بكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتبين أن الطالب يدعى "مصطفى ع. ع. "، 20 سنة ،طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ‏ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وضبطه الأمن الإداري بالكلية أثناء امتحان ‏في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.‏

وباستدعاء الأمن الإداري بالكلية للتعامل مع الطالب وبتفتيشه وقائيا للبحث عن "برشام" للغش أو تليفون ‏محمول عثروا بحوزته على لفافة من البانجو المخدر طولها حوالي 20 سم، وقطر 6 سم، وقطعتين من جوهر ‏الحشيش المخدر واحدة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم.‏

وبالعرض على رئيس جامعة المنصورة، وجه بسرعة عمل مذكرة والعرض على قسم شرطة أول ‏المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

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