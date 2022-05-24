بدء محاكمة 3 متهمين قتلوا عاملًا للثأر فى المطرية

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، جلسة النطق بالحكم على 3 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية بينهم في المطرية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.



وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9249 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 3886 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أنّ المتهمين الأول «رضا. إ 28 عامًا، عامل»، والثاني «محمد. ش، 46 عامًا، عامل»، بضرب المجني عليه «إبراهيم. ع» بسبب خلافات ثأرية بينهم، مع سبق الإصرار، ولكنهما لم يقصدا من ذلك قتله وإنما أفضى ضربه إلى الموت.