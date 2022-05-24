الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمع 17 مليون جنيه.. تجديد حبس مستريح «الاستثمار العقاري» في الإسكندرية

مستريح الإسكندرية
مستريح الإسكندرية
ads

جدد قاض المعارضات بمحكمة الدخلية، بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر جمع 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم التوظيف في الاستثمار العقاري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، بالدخيلة بالإسكندرية، نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 10 أسئلة عن المعارضة المصرية

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الرسمي

من هو هشام ربيع زوج بوسي المطربة ؟

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 الترم الثاني وأبرز مؤشراتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

منى رجب

تطهير مصر من الكتب ذات الفكر المتطرف والتكفيرى

محمد المعتصم

أبناء الحاج عبدالتواب «الذى رقد بسلام»

ماجد حبته

مصر فى دافوس.. والتاريخ عند مفترق طرق

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟