جمع 17 مليون جنيه.. تجديد حبس مستريح «الاستثمار العقاري» في الإسكندرية

جدد قاض المعارضات بمحكمة الدخلية، بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر جمع 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم التوظيف في الاستثمار العقاري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، بالدخيلة بالإسكندرية، نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.