لعروس صيف 2022.. هكذا تختاري بوكيه الورد بحسب شخصيتك (صور)

تعد باقة ورد العروس من أهم التفاصيل التي يجب الاهتمام بها في يوم الزفاف بداية من الشكل حتى انتقاء ألوان الورد، فهو يمكنه تغيير شكل إطلالتك لتصبح ملفتة ومتناغمة مع فستانك، وفي وجود العديد من الأشكال المختلفة والمميزة وظهور المزيد من البلوجرز اللواتي يستخدمن البوكيهات المميزة والمختلفة عن الجميع لذا تختار الفتاة بدقة هذا الأمر، مستعينه بصفحات موقع الصور الشهير الانستجرام أو صفحات البلوجرز وما يتصدر عالم الموضة.

قالت نور علي، مصممة بوكية العروس والإكسسوارات: هناك أشكال عدة من بوكيه الورد من بينها دائري أو طويل وهذا يعتمد على رغبة العروسة، مضيفة أنه ظهر منذ فترة أشكال للبوكيه الصناعي وتم إدخال خامات مجففة زي الهيش وريش نعام وريش طاووس وبعضاً من الورود المجففة، هناك شكل آخر رقيق يتناسب مع العديد من الفساتين الزفاف أن يكون البوكيه عباره عن ورد طبيعي ( بيبي فلور) ومع عيدان كريستال و الماظ ويمكن أن يتم إدخال أجزاء صناعي مثل ريش نعام وبعض الخامات المستورد.

وأضافت أن اختيار العروسة للبوكيه يتوقف على أكثر من عنصر أولها طول العروسة، وشكل فستانها، وإكسسواراتها وألوانهم، وكذلك ديكور الفرح الخاص بها، وظهرت موضة جديدة وهي بوكيه يكون مرصع من نفس شغل الفستان والهيد بيس سواء لولي وألماظات وغيرها من الأشكال.

وأكدت أنه يجب أن يكون هناك نسبة وتناسب بين حجم العروسه والبوكيه الخاص بها حيث يكون شيك وملفت، ولكن لا يتفوق على إطلالتها وعلى اللوك النهائي لها، كما يجب أن يتناسب مع المود العام للفرح، وأغلب العرائس يفضلن البوكيه المرصع باللؤلؤ بدون الورد الطبيعي، وسواء هذا أو ذاك الأمر يتوقف على الراحة النفسية في الاختيار وأن تكون موفقة في اختيار ما يناسبها من بوكيهات وأغلب العرائس ما تحتفظ به بعد العرس كذكرى جميلة بعد إقامة حفل الزفاف.