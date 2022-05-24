مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى مُحافظة بورسعيد

لقى شاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية، مصرعه، اليوم الثلاثاء، بسبب صاعق كهربائي، وذلك في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

جاءت البداية بتلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي بوصول جثة مجهولة الهوية بمنطقة شباب المدينة.

وأصدر اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته إلى رجال المباحث بتكثيف جهودهم؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم وضع الجثة فى مشرحة مستشفي الزهور، تحت تصرف النيابة العامة، والتصريح بالدفن، بعد التعرف على هوية المتوفي.