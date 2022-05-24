حبس طالب نشر إجابات امتحانات «الإعدادية» بالشرقية

أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس طالب جامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطبيق «تليجرام»؛ لنشر إجابات الإعدادية أثناء انعقاد الامتحانات.

وألقت الإدارة العامة للمباحث التكنولوجيا، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على «س. م»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق؛ لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقناة على تطبيق "تليجرام" باسم شاومينج لامتحانات الثانوية العامة والإعدادية، وقيامه بنشر إجابات الأسئلة للشهادة الإعدادية أثناء انعقاد اللجان.

وضبط بحوزته هاتف محمول، عُثِرَ بداخله على آثار نشره للإجابات، فيما تم التحفظ على الطالب والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر، رقم ٣٨٣٢ إدارى منيا القمح لسنة ٢٠٢٢، وتمت إحالته للنيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات معه.