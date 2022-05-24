صاحب شركة مقاولات وراء النصب على المواطنين بالإسكندرية

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بتجديد حبس صاحب شركة للمقاولات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على 17 مليون جنيه، بزعم توظيفهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وامتنع عن السداد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.