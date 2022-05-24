الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صاحب شركة مقاولات وراء النصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس المتهم
حبس المتهم
ads

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بتجديد حبس صاحب شركة للمقاولات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على 17 مليون جنيه، بزعم توظيفهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وامتنع عن السداد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

 البداية بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

 وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

نيابة الدخيلة شركة للمقاولات 15 يوما النصب والاحتيال اللواء محمود أبو عمره مدير امن الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 10 أسئلة عن المعارضة المصرية

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

تحديث بطاقة التموين 2022.. تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الرسمي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

منى رجب

تطهير مصر من الكتب ذات الفكر المتطرف والتكفيرى

محمد المعتصم

أبناء الحاج عبدالتواب «الذى رقد بسلام»

ماجد حبته

مصر فى دافوس.. والتاريخ عند مفترق طرق

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟