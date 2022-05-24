الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة «كروت الاتصال الأرضية»

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى
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نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الكروت الخاصة بكبائن الاتصال الأرضية.

وأكدت المعلومات قيام أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى، فى مجال سرقة الكروت من داخل كبائن التليفونات الأرضية، والإتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 متهمين، وعُثر بحوزة إثنين منهم على «دراجة نارية، 3 مفتاح مثلث- مجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح الكبائن».

وعُثر داخل المخزن الخاص بأحد المتهمين، على 28 كارت خاص، بكبائن التليفونات، وأجزاء من كروت الاتصالات، 74 بوردة خاصين بالاتصالات، مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، مُستخدمين فى ذلك الأدوات المضبوطة، وأقروا بارتكابهم 13 واقعة بنطاق محافظة القاهرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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