الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل طفل فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالإسكندرية

مقتل طفل
مقتل طفل
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وقعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، في منطقة الساعة، شرق محافظة الإسكندرية، أدت إلى مقتل طفل على خلافات بسبب البلطجة وتواجده فى المشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

جاءت البداية بتلقي اللواء محمود أبوعمره، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مستشفى الجامعة الميري، بورود «محمد أيمن»، 16 سنة، مصاب بتهشم وتعد في الرأس، في مشاجرة بمنطقة الساعة فيكتوريا دائرة قسم شرطة الرمل ثان.

انتقل علي الفور، ضباط قسم شرطة الرمل ثان، لمحل الواقعة وتبين وجود مشاجرة، مما أدى إلى وفاة المجني عليه «محمد ايمن»، 16 سنة وإصابة شقيقه بقطع في الرقبة والظهر، وإصابة والدهما بكسر في الذراع الأيسر بعد التعدي عليهم. 

تحرر محضر بالواقعة، رقم 14103 لسنة 2022 جنح رمل تاني، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.

مشاجرة شرق محافظة الإسكندرية طفل مقتل البلطجة

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