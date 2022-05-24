سالي عبد السلام تثير الجدل من جديد بواقعة التحرش.. مواقفها في سطور

أثارت المذيعة سالي عبد السلام الجدل، بعدما شاركت فيديو عبر موقعها على الانستجرام، يظهر خلاله تعرضها لمضايقة من جانب شاب، وهي داخل العربية بصحبة صديقتها، متسائلًا عن وجود شاحن معها أم لا.

ونشرت «سالي» الفيديو قائلة: «ده واحد وأنا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف «معاكى شاحن؟؟» رديت بكل أدب لا، وداخل بدماغه يشوف! بعدها انتى متضايقة ليه!!؟، قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى».

وأكملت المنشور قائلة: «السؤال هل هو العادى إن إى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف ويدخل جوا العربية وعايزنا نسكت؟! ليه!؟ إحنا حصلنا ايه؟! السؤال بقى هو مين ده؟ وهل ده عادى؟ فى بنات هتقبل ده عادى! مجتمعنا شايف إنه عادى؟ ولما أقوله امشى ميمشيش».

وسالي محمد عبد السلام عبد العزيز، مُذيعة مصرية ولدت في أكتوبر 1985، وهي من مواليد برج العقرب، وحاصلة على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من أكاديمية السادات، وتتسم بإثارة العديد من المواقف الجدلية.

زواجها من أحمد عز

ترددت بعض الأخبار التي تُفيد زواجها من أحمد عز، وذلك عقب مشاركة صورة تجمعها به، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمه، «أولاد رزق2»، والتي أطلت بفستان أبيض متوسط الطول، والذي تميز بأنه بكتف واحد، والتي نفتها قائلةً: «أقسم بالله لو اتجوزت هقول، وعد مني يا مصر، ونبدأ الإشاعات الرقيقة».

تصريحاتها حول قصتها الحقيقية

وفي فبراير 2021، بكت سالي عبر إحدى حلقات برنامجها بالقناة الأولى «قصة حقيقية»، قائلة: «مش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني عشمت نفسي أوي، مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، بسبب أنه شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب بسمعها كتير».

الهجوم عليها بسبب صورتها بالحجاب

وتعرضت في السابق للهجوم، بعد نشر صورة لها، مرتدية الحجاب خلال أدائها مناسك العمرة، وعقب رجوعها من العمرة تعرضت للانتقادات لارتداؤها ملابس جريئة، أثناء ظهورها في البرامج التلفزيونية.

وردت حينها: «آخر صورة بالحجاب لحد ما ربنا يكتبهولي وأبقى مستعدة بإذن الله، محدش هيتحاسب بدالي ودي حياتي أنا، إدعولي بدل ما تقولوا كلام ملوش أي لازمة».

مرضها المناعي ومعاناتها منه من جديد

وعاودت أيضًا سالي في بداية هذا العام أن تتصدر التريند، وهذه المرة من خلال إعلانها عودة مرض الثعلبة من جديد، حيث نشرت سالي عبد السلام صورة لها أثناء تواجدها في إحدى العيادات الطبية.

وقالت سالي: «أنا في الابتلاء ده من 2017، آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالظبط، أبريل 2020، عند الناس بتيجى بالواحدة، أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة، سبحانك يا رب».

وأضافت: «7 حقن في عضم الرأس 10 شكات 70 شكة، والدموع بتقع مني غصب عني والله مع إني عمري ما بعرف أعيط قدام حد! الدكتورة سالي حضنتني، ربي يسعدك، أدعوا لي يعفو عني وماخدش كورتيزون كورسات كاملة تاني واتبهدل تاني وابدأ من أول وجديد تاني والوجع تاني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها».