الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بالكاجوال.. إيناس كامل تتألق بإطلالة أنيقة وجذابة مع عائلتها (صور)

الفنانة إيناس كامل
الفنانة إيناس كامل وعائلتها
ads

نشرت النجمة إيناس كامل مجموعة من الصور الخاصة بها، برفقة عائلتها، والدها ووالدتها وشقيقها، على حسابها بموقع “إنستجرام”.

وظهرت إيناس كامل بإطلالة أنيقة وجذابة ومبهجة، ارتدت فيها ملابس كاجوال من اللون الأزرق الذى أضفى على جمالها، كما ظهر أفراد عائلتها بشكل راقٍ في كامل تألقهم.

وتفاعل جمهور إيناس كامل مع الصور فور نشرها عن طريق التعليقات التى أثنت على جمالها وأناقتها هى وعائلتها.

في سياق متصل؛ تعكف إيناس حاليا على قراءة بعض النصوص الدرامية للمفاضلة فيما بينها واختيار الأفضل.

وتعد إيناس كامل إحدى متمردات الوسط الفني، إذ أنها دائما ما تبحث عن الأدوار الخاصة غير التقليدية، وهو ما نجحت فيه خلال كل أعمالها في السينما والتلفزيون، حتى أصبحت واحدة من النجمات والممثلات اللائى يشار لهن بالموهبة والتألق.

وكانت ايناس كامل قد حققت نجاحاً كبيراً في أعمالها الأخيرة ومنها حكاية "ويبقى الأثر"، من مسلسل "إلا أنا"، و"موضوع عائلى" مع ماجد الكدواني، و"النمر"، مع محمد امام والمخرجة شيرين عادل، و"الدايرة"، وغيرها من الأعمال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 10 أسئلة عن المعارضة المصرية

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

تحديث بطاقة التموين 2022.. تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الرسمي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

منى رجب

تطهير مصر من الكتب ذات الفكر المتطرف والتكفيرى

محمد المعتصم

أبناء الحاج عبدالتواب «الذى رقد بسلام»

ماجد حبته

مصر فى دافوس.. والتاريخ عند مفترق طرق

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟