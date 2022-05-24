بالكاجوال.. إيناس كامل تتألق بإطلالة أنيقة وجذابة مع عائلتها (صور)

نشرت النجمة إيناس كامل مجموعة من الصور الخاصة بها، برفقة عائلتها، والدها ووالدتها وشقيقها، على حسابها بموقع “إنستجرام”.

وظهرت إيناس كامل بإطلالة أنيقة وجذابة ومبهجة، ارتدت فيها ملابس كاجوال من اللون الأزرق الذى أضفى على جمالها، كما ظهر أفراد عائلتها بشكل راقٍ في كامل تألقهم.

وتفاعل جمهور إيناس كامل مع الصور فور نشرها عن طريق التعليقات التى أثنت على جمالها وأناقتها هى وعائلتها.

في سياق متصل؛ تعكف إيناس حاليا على قراءة بعض النصوص الدرامية للمفاضلة فيما بينها واختيار الأفضل.

وتعد إيناس كامل إحدى متمردات الوسط الفني، إذ أنها دائما ما تبحث عن الأدوار الخاصة غير التقليدية، وهو ما نجحت فيه خلال كل أعمالها في السينما والتلفزيون، حتى أصبحت واحدة من النجمات والممثلات اللائى يشار لهن بالموهبة والتألق.

وكانت ايناس كامل قد حققت نجاحاً كبيراً في أعمالها الأخيرة ومنها حكاية "ويبقى الأثر"، من مسلسل "إلا أنا"، و"موضوع عائلى" مع ماجد الكدواني، و"النمر"، مع محمد امام والمخرجة شيرين عادل، و"الدايرة"، وغيرها من الأعمال.