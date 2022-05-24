الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد زيدان وزوجته يستقبلان النجم العالمى رونالدينهو (صور)

محمد زيدان وزوجته
محمد زيدان وزوجته يستقبلان النجم العالمى رونالدينهو
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استقبل الكابتن محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم وزوجته، النجم العالمي رونالدينهو لاعب نادي برشلونة والبرازيل السابق، بعد وصوله إلى مصر في زيارة قصيرة تصل إلى يومين.

واصطحب زيدان النجم رونالدينيو من مطار القاهرة إلى أحد فنادق منطقة الإهرمات، لإقامة حفل استقبال لنجم الكرة البرازيلي، في وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ويشارك اللاعب العالمي في جولة سياحية تضمن منطقة الأهرامات.

 


واستقبل مطار القاهرة الدولي، اللاعب العالمي رونالدينيو، وكان في استقباله فور وصوله الكابتن أحمد حسن، ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية.

ووصل اللاعب البرازيلي إلى القاهرة فى رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من مسئولي إيسترن كومباني «الشرقية للدخان».

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