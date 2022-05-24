أول دولة عربية.. المغرب: 3 حالات مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 حالات مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود، وذلك كأول دولة عربية سجلت الإصابة بهذا الفيروس.

كما أفادت الوزارة أن هذه الحالات الثلاث توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

من جانبه حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه تحديات "هائلة"، تشمل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وجدري القرود، حيث تم تأكيد أكثر من 120حالة إصابة بالمرض، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل.