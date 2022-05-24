تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

تستعرض "الدستور" فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة، فى محافظات مصر، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم، حارا في ساعات النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون درجات الحرارة معتدلة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأجواءًَ لطيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة التى تضرب مصر

من جانبه، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في درجة الحرارة فقط خلال الفترة المقبلة بمعدل 3 أو 4 درجات.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحمد لله هناك مجرد ارتفاعات في درجات الحرارة فقط دون أي ظواهر جوية مؤثرة على أنشطة المواطنين وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات عن التي سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".

وأضاف: "القاهرة سجلت اليوم 32 درجة ومتوقع أن تسجيل 34 درجة إلى أن تصل إلى 35 و36 بنهاية الأسبوع وهذه الارتفاعات تعتبر أعلى من المعدلات".

حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية

وعن تأثر مصر بالأجواء والعواصف الترابية التي تضرب بعض دول الخليج قال شاهين: "الكتل الهوائية التي تؤثر على هذه المناطق مختلفة تماما عن التي تؤثر على منطقة الخليج".

واختتم: "الرياح التي تؤثر على مصر رياح شمالية شرقية بمرورها على الأرض فترفع من درجة الحرارة أما الرياح في منطقة الخليج شمالية غربية تعبر من البحر المتوسط وبالتالي لن نتأثر بهذه الأجواء".

من جهة أخرى، قال محمود الأياتى، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء تشهد منذ الإثنين ارتفاعا في درجات الحرارة ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق من الصعيد إلى 43 درجة مئوية.

وأضاف أن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ومائل للحرارة على محافظات الساحل الشمالي وخلال هذه الفترة متوقع نشاط الرياح على العديد من المناطق ما تلطف الأجواء الى حد ما وتبدء حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الإرتفاع التدريجي .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر