الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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تستعرض "الدستور" فى هذا التقرير، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة، فى محافظات مصر، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم، حارا في ساعات النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون درجات الحرارة معتدلة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأجواءًَ لطيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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من جانبه، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في درجة الحرارة فقط خلال الفترة المقبلة بمعدل 3 أو 4 درجات.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحمد لله هناك مجرد ارتفاعات في درجات الحرارة فقط دون أي ظواهر جوية مؤثرة على أنشطة المواطنين وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات عن التي سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".

وأضاف: "القاهرة سجلت اليوم 32 درجة ومتوقع أن تسجيل 34 درجة إلى أن تصل إلى 35 و36 بنهاية الأسبوع وهذه الارتفاعات تعتبر أعلى من المعدلات".

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وعن تأثر مصر بالأجواء والعواصف الترابية التي تضرب بعض دول الخليج قال شاهين: "الكتل الهوائية التي تؤثر على هذه المناطق مختلفة تماما عن التي تؤثر على منطقة الخليج".

واختتم: "الرياح التي تؤثر على مصر رياح شمالية شرقية بمرورها على الأرض فترفع من درجة الحرارة أما الرياح في منطقة الخليج شمالية غربية تعبر من البحر المتوسط وبالتالي لن نتأثر بهذه الأجواء".

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من جهة أخرى، قال محمود الأياتى، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء تشهد منذ الإثنين ارتفاعا في درجات الحرارة ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية  وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق من الصعيد إلى 43 درجة مئوية.

وأضاف أن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ومائل للحرارة على محافظات الساحل الشمالي وخلال هذه الفترة متوقع نشاط الرياح على العديد من المناطق ما تلطف الأجواء الى حد ما وتبدء حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الإرتفاع التدريجي .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3420
الإسكندرية2719
وادي النطرون2818
طنطا3319
شبين الكوم3420
دمنهور2819
بالطيم2618
مرسي مطروح2517
السلوم2817
سيوة3418
بورسعيد2819
دمياط2617
الزقازيق3420
المنصورة3319
الإسماعيلية3418
السويس3319
العريش2917
رفح2717
رأس سدر3318
نخل3215
نوبيع3221
طابا3120
سانت كاترين2514
الطور3423
شرم الشيخ3423
الغردقة3323
مرسي علم3224
الفيوم3418
بني سويف3418
المنيا3519
اسيوط3519
سوهاج3620
قنا3622
الأقصر3622
أسوان3723
إدفو3722
أبو سمبل3523
الوادي الجديد3623
شلاتين3324
ابو رماد3225
حلايب3126
راس حدربة3126
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