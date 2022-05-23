نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الإثنين 23/مايو/2022 - 11:52 م 5/23/2022 11:52:40 PM عزاء سمير صبري شارك طباعة عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري عزاء سمير صبري 283456308_1597935100589717_2964818515246526695_n 283568832_686008705813626_4499331560028786972_n شارك طباعة