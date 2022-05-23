الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سائق «توك توك» بمسكنه بأبوالنمرس

جثة سائق
جثة سائق
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كثفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأثنين، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق «توك توك» داخل مسكنه في أبو النمرس.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أبوالنمرس، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسائق “توك توك”، ولا توجد بها أى إصابات ظاهرية. 

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الوفاة، والتأكد من حقيقة وفاته؛ لتعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة وفقًا لأقوال الجيران. 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة تحريات ملابسات جثة سائق توك توك أبو النمرس

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