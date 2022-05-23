مصرع 3 وإصابة 10 في انقلاب سيارة قبل الطريق الإقليمي

شهد طريق "مصر- أسيوط" الغربى، مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل الطريق الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي اتجاه الفيوم بطريق مصر أسيوط الغربي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على مُلابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.