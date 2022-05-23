الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 3 سنوات لمحام زوّر إيصالات أمانة ومحررات رسمية في شبرا

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، محاميًا بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير إيصالات أمانة ومحررات رسمية؛ انتقامًا من زوجة شقيقه وأسرتها بسبب خلافات بين شقيقه وزوجته بمحافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "أ ي "، 32 سنة، محام، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، اشترك بطريق المساعدة مع موظف– حسن النية- في ارتكاب واقعة تزوير في محررين رسميين، محضري شرطة، حال تحريرهما المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين، بأن مثل أمامه المتهم بصفته وكيلًا عن أحد الأشخاص، وأثبت زورًا على خلاف الحقيقة ارتكاب زوجة شقيقه ووالدها واقعتي تبديد مبلغ مالي نقدي.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرًا في محررين رسميين وهما إيصالي أمانة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأهما على غرار المحررات الصحيحة ودون بيانات المجنى عليها ووالدها وزيلهما بتوقيعات نسبها زورًا أنها لكل من المجنى عليها ووالدها، واستعملهما فيما زوّرا من أجله بأن احتج بها أمام محرر المحضرين محل الاتهام الأول مع علمه بتزويرهما.

كما أن المتهم أبلغ وبسوء قصد لأحد الحكام الإداريين- محرر المحضرين محل الاتهام الأول- بأمور كاذبة مستوجبة لعقوبة فاعلها وهى ارتكاب المجني عليها ووالدها واقعتي تبديد مبلغين ماليين على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك انتقامًا من المجنى عليها ووالدها نظرًا لوجود خلافات زوجية بين المجنى عليها وزوجها "شقيق المتهم".

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