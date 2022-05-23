الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل جنوب بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مساء اليوم الإثنين،  بمحور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى السلام بوصول كل من "طه. ع"،11 سنة، مصابا بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، و"محمد. أ"، 55 سنة، مصابا بكدمات في الجسم، و"منى. ي"، 44 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، و"أحمد. م"،6  سنين، مصابا بكدمات وسحجات في الجسم، و"فريال. م"، 68 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، وجميع المصابين من محافظة الشرقية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بورسعيد اصابة 5 أشخاص طفلان حادث انقلاب سيارة نصف نقل

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