الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لربة منزل ألقت طفلتها في النيل انتقامًا من والدها

حبس سيدة
حبس سيدة
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالحميد همام، بمعاقبة المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة في النيل من فوق كوبرى قصر النيل، ومحاولة إلقاء طفلتها الثانية، وذلك انتقامًا من طليقها بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت مباحث قسم شرطة قصر النيل تلقت بلاغًا بقيام ربة منزل بإلقاء طفلتها الرضيعة في النيل انتقامًا من طليقها، مما أسفر عن مصرعها ومحاولتها إلقاء طفلتها الثانية. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

جنايات القاهرة كوبري قصر النيل القاء طفلتها

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