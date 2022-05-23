الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل وزوجته لاتهامهما بسرقة منزل «مُسنة» بأطفيح

حبس عامل
حبس عامل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحبس عامل وزوجته؛ لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية، من سيدة مُسنة في أطفيح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واعترف المتهمان بأنهما قررا سرقتها، بعد أن تأكدا أن المجني عليها تقيم بمفردها عقب توجه إبنها للعمل، خاصة أن المتهمة كانت تتردد عليها بحجة مساعدتها، لكونها جارتها.

وذكر المتهم أنه انتهز خروج إبن المجني عليها لعمله، وتوجه إلى منزلها بعدما أخفى وجهه بلثام، حتى لا تتعرف عليه، ثم استولى منها على مصوغاتها الذهبية التي ترتديها، وعندما حاولت مقاومته دفعها أرضًا، ما أسفر عن إصابتها، وأرشد المتهم عن المسروقات، وتم ضبطها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليها، البالغة من العمر 78 عامًا، وذكرت أنها فوجئت بدخول شخص ملثم منزلها، واستولى منها على قرطها الذهبي وأسورة ترتديهما، وعندما حاولت مقاومته والاستغاثة، دفعها أرضًا، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل وزوجته؛ لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بسيدة مسنة في أطفيح، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وتلقى مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة مسنة، أفادت فيه أن شخص مجهول استولى على مشغولات ذهبية كانت ترتديها، مستغلًا إقامتها بمفردها، وأشارت إلى أنه كان يخفي وجهه.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن جار المجني عليه وزوجته، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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