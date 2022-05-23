الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 136 من المحكوم عليهم والهاربين من أحكام قضائية متنوعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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شنت مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة، بإشراف اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط؛ لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط الخارجين على القانون، وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين. 

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، برئاسة العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور، برئاسة الرائد يوسف البشلاوى والقوة المرافقة له، من ضبط 136 محكومًا عليهم وهاربين من أحكام قضائية متنوعة، مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الأزمة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

ويأتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائي.

أمن دمياط ضبط الهاربين تنفيذ الأحكام

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