الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 10 متهمين بقضية «مستريح البيتكوين» اليوم

محكمة
محكمة
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تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم جلسة لمناقشة الشهود الإثبات في محاكمة 10 متهمين يترأسهم المتهم الأول "ع. س"،  في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية "مستريح البيتكوين".

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل محاكمة المتهمين في القضية، لمناقشة الشهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين وحضور المتهم السابع والتاسع والعاشر بشخوصهم.

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبين بالتحقيقات.

القاهرة الاقتصادية محاكمة 10 مستريح البيتكوين المحكمة الاقتصادية

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