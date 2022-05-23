محاكمة 10 متهمين بقضية «مستريح البيتكوين» اليوم
تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم جلسة لمناقشة الشهود الإثبات في محاكمة 10 متهمين يترأسهم المتهم الأول "ع. س"، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية "مستريح البيتكوين".
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل محاكمة المتهمين في القضية، لمناقشة الشهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين وحضور المتهم السابع والتاسع والعاشر بشخوصهم.
وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبين بالتحقيقات.