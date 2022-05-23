أهمها «الإفطار».. كيف يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة؟

تؤثر رائحة الفم الكريهة، على 1 من كل 4 أشخاص حول العالم، لذا فمن الهام جدًا الاعتناء بصحة الفم جيدًا، حتى لا تتسبب في وضعك في مواقف غير مريحة، ويمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية في المنزل؛ للتمتع بأنفاس منتعشة، ولكن إن كانت تلك الرائحة تطغى بشكل أكبر من اللازم، فيجب زيارة طبيب الأسنان.

وتنشر «الدستور» عدة خُطوات للتمتع برائحة فم جيدة ومُنتعشة:

1. التخلص من حصوات اللوزتين

حجارة اللوزتين هي تلك النقط البيضاء الصغيرة الموجودة بها، ونادرًا ما يتم رؤيتهم نظرًا؛ لاختفائهم بالداخل، وعادة ما تتسبب للأطفال في رائحة الفم الكريهة؛ لأنها تجتذب البكتيريا، وبعض الطرق الطبيعية لحل هذه المشكلة هي استخدام غسول الفم الخالي من المواد، والغرغرة بخل التفاح، والغرغرة بالماء المالح الدافئ، واستخدام الخيط المائي منخفض الضغط الذي يمكن أن يساعد في منع تكون الأحجار.

2. وجبة الإفطار

الفطور هو أهم وجبة في اليوم للجسم، وكذلك لرائحة الأنفاس، فقد أظهرت دراسة أن المراهقين الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يعانون من رائحة الفم الكريهة أكثر من الذين يتناولونها؛ لذا فمن المهم تناول وجبة فطور صحية منخفضة السكر، مثل الخس، والتفاح، واللبن، والحليب، وجميع أنواع الأطعمة الغنية بالألياف.

3. التنفس من خلال الأنف

قد يسبب التنفس من الفم رائحة كريهة؛ لأنه يسيطر على إفراز اللُعاب، وهذا هو السبب في أن التنفس من الأنف هو خيار أذكى.

4. شرب الماء بعد تناول الأطعمة القوية

يمكن أن يسبب تناول الأطعمة القوية رائحة الفم الكريهة؛ لأن المواد الكيميائية الخاصة بها تنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين، ونتيجة لذلك، تخرج من خلال الأنفاس ومع ذلك، هناك دائمًا حل لرائحة الفم الكريهة إذا قررت تناول هذه الأطعمة.

وعلى سبيل المثال نذكر، الأطعمة الحارة، والتي يجب تناول بعض العلكة الخالية من السكر بعد الانتهاء منها، والقهوة، حيث يجب شرب الماء قبل وبعد شربها لشطف المركبات، وكذلك التونة والأسماك، حيث يجب إضافة الليمون إلى الوجبة قبل البدء في تناول الطعام.

5. استخدام خيط الأسنان

على الرغم من أن زيارة طبيب الأسنان دائمًا أمر مفيد، إلا أنه قد يكون مفيدًا بشكل مؤقت فقط؛ لأن البكتيريا يمكن أن تدخل دائمًا عندما نأكل ونشرب؛ لهذا السبب يمكن أن يكون استخدام الخيط طريقة جيدة لإزالة البكتيريا من الأسنان ومنع رائحة الفم الكريهة فهو يساعد على إزالة جميع الجزيئات العالقة بينها وحاول أن تفكر في المضمضة أيضًا، لأن ذلك يمكن أن يقضي على البكتيريا.