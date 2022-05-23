الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«البنات كبرت». محمد صلاح يحتفل مع ابنتيه بجائزتى الدورى الإنجليزى (صور)

محمد صلاح مع ابنته
محمد صلاح مع ابنته مكة
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احتفل قائد المنتخب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع  زوجته ماجي، وابنتيه مكة وكيان، بالجائزتين الفرديتين اللتين حصدهما هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وذلك على ملعب الأنفيلد.

مكة محمد صلاح

وظهرت مكة وهي كبرت في العمر وملامها تغيرت عن ما أحضرها معه للفوز بالدوري المرة الماضية، وهذا ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين: "البنات كبرت بسرعة".

محمد صلاح وأسرته

وفاز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 مساء اليوم الأحد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك لم يكن كافيًا للتتويج باللقب، الذي خطفه مانشستر سيتي بالفوز على أستون فيلا في نفس التوقيت.

وأنهى ليفربول الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.

محمد صلاح وأسرته

 

محمد صلاح وابنته مكة

 

محمد صلاح وابنته مكة

 

محمد صلاح وابنته مكة

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون اليوم.

وحصد محمد صلاح جائزتي الهداف (بالتقاسم مع هيونج ميون سون) برصيد 23 هدفًا، فيما فاز أيضًا بجائزة أفضل ممر برصيد 13 تمريرة حاسمة، تحولت إلى أهداف.

كما اصطحب نجوم ليفربول زوجاتهم وأولادهم للاحتفال معهم بنهاية موسم ليفربول.

محمد صلاح

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