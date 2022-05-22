الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

للمرة السادسة.. نور الشربينى بطلة العالم للإسكواش للسيدات

نور الشربيني
نور الشربيني
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توجت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا ببطولة العالم للإسكواش لفردي السيدات للمرة السادسة في تاريخها، بعد الفوز على نوران جوهر المصنفة رقم 1 عالميا.

ويعد هذا اللقب، هو الرابع تواليا لنور الشربيني والسادس لها في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات.

ويفصل نور الشربيني المصنفة رقم 2 عالميا لقبين عن معادلة الأسطورة الماليزية نيكول دايفيد صاحبة الـ8 ألقاب.

ويعد هذا النهائي هو الثامن لنور الشربيني في مشوارها في بطولة العالم، كما أنه النهائي السابع لها تواليا خلال مشاركاتها في بطولة العالم للإسكواش، حيث لم تغب عن نهائي بطولة العالم منذ 2015 وحتى الآن.

وتغلبت نور الشربيني على نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للإسكواش لفردي السيدات بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما المقامة متحف الحضارات بمصر، في مباراة امتدت إلى 56 دقيقة.

وتقدمت نوران جوهر المصنفة رقم 1 عالميا على زميلتها نور الشربيني في الشوط الأول بنتيجة 11-7.

لكن بطلة العالم الشربيني عادت إلى المباراة، وفازت بالشوط الثاني بنتيجة 11-7، قبل أن تفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتائج 11-8 و11-7، لتتوج بالبطولة.

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