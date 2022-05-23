مصرع شخص وإصابة 3 أخرين فى حادث مروع بوادى النطرون

شهدت منطقة وادي النطرون، منذ قليل، حادثًا مروريًا مروعًا بنطاق مركز إدكو، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن مصرع شاب فى العقد الثالث من العمر وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون.

وفى سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شركة البترول بمدينة إدكو وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم «محمد ع.م»، 29 سنة، مقيم مدينة إدكو ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«حسن م.ت»، 18 سنة، مقيم في إدكو، ومصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«مهدي خ.م»، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد ف.ح»، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة اسباب وملابسات تلك الحوادث.