ضبط 24 قطعة سلاح دون ترخيص خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 24 قطعة أسلحة نارية وبيضاء، وكمية من المواد المخدرة.

قاد الحملة اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مدير الأمن، استهدفت عددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 24 قطعة أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها مواد مخدرة متنوعة عبارة عن 1200 جرام حشيش، و50 جرام هيروين، بحوزة عدد من المتهمين.