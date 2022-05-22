الإثنين 23 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 قطعة سلاح دون ترخيص خلال حملة أمنية بكفر الشيخ

سلاح
سلاح
ads

وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 24 قطعة أسلحة نارية وبيضاء، وكمية من المواد المخدرة.

قاد الحملة اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مدير الأمن، استهدفت عددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 24 قطعة أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها مواد مخدرة متنوعة عبارة عن 1200 جرام حشيش، و50 جرام هيروين، بحوزة عدد من المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟