الإثنين 23 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سرقة لم تكتمل».. عاطل يسرق سيارة ويتركها بعد تعطلها فى الغربية

عاطل
عاطل
ads

قاد الحظ العسر لفشل محاولة عاطل في سرقة سيارة ربع نقل من صاحبها بعدما تركها أمام الوحدة الصحية بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، وتركها المتهم على الطريق في نطاق قرية برما مركز طنطا.

كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير مواطن، محضرا باكتشافه سرقة سيارته من أمام الوحدة الصحية بقرية الدلجمون.

وبفحص البلاغ تبين قيام لص بسرقة السيارة، وحاول الهرب بها وأثناء سيره تعطلت به وتركها وفر هاربا.

تم العثور على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟