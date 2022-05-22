«سرقة لم تكتمل».. عاطل يسرق سيارة ويتركها بعد تعطلها فى الغربية

قاد الحظ العسر لفشل محاولة عاطل في سرقة سيارة ربع نقل من صاحبها بعدما تركها أمام الوحدة الصحية بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، وتركها المتهم على الطريق في نطاق قرية برما مركز طنطا.

كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتحرير مواطن، محضرا باكتشافه سرقة سيارته من أمام الوحدة الصحية بقرية الدلجمون.

وبفحص البلاغ تبين قيام لص بسرقة السيارة، وحاول الهرب بها وأثناء سيره تعطلت به وتركها وفر هاربا.

تم العثور على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.