الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول مشاجرة المقطم

مشاجرة
مشاجرة
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تجرى نيابة المقطم، الأحد، تحقيقاتها في مشاجرة أسفرت عن 7 مصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها 7 مصابين في مشاجرة بين 8 مواطنين، يقيمون بمنطقة البساتين وبين اثنين آخرين، يقيمان بالمقطم، وجميعهم مصابين بجروح، وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات الجيرة.

وتعدى طرفا المشاجرة على بعضهما بالضرب باستخدام عصا خشبية وحجارة، نتج عن ذلك عدد من الإصابات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.

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