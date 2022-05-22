ضبط متهم بقتل قهوجى بطلقة فى رأسه بمحافظة المنوفية

ألقت أجهزة الأمن في المنوفية، اليوم الأحد، القبض على شاب قتل صاحب مقهى بطلق ناري بالرأس بمركز تلا، بسبب الخلافات العائلية فيما بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

وكان لقى شاب مصرعه بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إثر تلقيه طلقا ناريا في الرأس أرداه قتيلاً في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

تلقي اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد من مصرع صاحب مقهى، وذلك إثر تلقيه طلق ناري في الرأس بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم.