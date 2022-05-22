الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بقتل قهوجى بطلقة فى رأسه بمحافظة المنوفية

حبس
حبس
ads

ألقت أجهزة الأمن في المنوفية، اليوم الأحد، القبض على شاب قتل صاحب مقهى بطلق ناري بالرأس بمركز تلا، بسبب الخلافات العائلية فيما بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

وكان لقى شاب مصرعه بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إثر تلقيه طلقا ناريا في الرأس أرداه قتيلاً في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

 تلقي اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد من مصرع  صاحب مقهى، وذلك إثر تلقيه طلق ناري في الرأس بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم.

مركز شرطة محافظة المنوفية النيابة العامة ضبط متهم خلافات عائلية طلق ناري التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟