الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة بالجيزة

حريق
حريق
ads

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بشارع إبراهيم بدوي بدائرة قسم العمرانية، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

 

كما استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار جراء اشتعال الحريق، ونوهت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع إبراهيم بدوي المتفرع من شارع صبحي المحامي بمنطقة العمرانية، وانتقلت قوة من رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارت الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

 

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، تمكنا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟