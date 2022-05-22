الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة بالجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بشارع إبراهيم بدوي بدائرة قسم العمرانية، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار جراء اشتعال الحريق، ونوهت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع إبراهيم بدوي المتفرع من شارع صبحي المحامي بمنطقة العمرانية، وانتقلت قوة من رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارت الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، تمكنا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.