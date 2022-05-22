محمد صلاح يحتفل مع عائلته بجائزة هداف الدورى الإنجليزى

احتفل قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بألقابه الفردية مع أسرته بعد نهاية مباراة «الريدز» مع وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي استضافه ملعب أنفيلد، وشهد تسجيل محمد صلاح هدف الريدز الثاني ليتقاسم الحذاء الذهبي مع سون لاعب توتنهام.

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما توج محمد صلاح بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية.