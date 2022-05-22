الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«علاقة محرمة السبب».. القبض على قاتل مسن الحديقة اليابانية بحلوان

حبس
حبس
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يجري فريق من مباحث حلوان عملية استجواب للمتهم بقتل مسن داخل شقة بجوار الحديقة اليابانية بمدينة حلوان لبيان دوافع الجريمة، حيث تبين أن المتهم عاطل وقتل الضحية بسبب علاقة شاذة بينهما.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من مواطن مفاده العثور على جثة والده المدعو "رأفت"، 70سنة، كوافير حريمي، مصاب بعدة طعنات.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية على السرير في غرفة نومه ويرتدي ملابسه ومصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات التي أجراها كل من النقيبين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاونى مباحث قسم شرطة حلوان، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا يدعي "خالد جمال شعبان"، 23 سنة، ومقيم بمركز أطفيح، محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض على المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف بأنه كان متوجها لبلدته بمركز أطفيح ولا يملك ثمن المواصلات وتعرف على الضحية أثناء سيره بالشارع بالقرب من محل سكنه بمدينة حلوان، وعرض عليه القدوم للمبيت بصحبته، وبالفعل صعد معه وعرض عليه ممارسة الشذوذ معه مقابل إعطائه أموالا، ومارسا علاقة محرمة وعقب ذلك أعطاه أموالا لشراء عصائر وسجائر.

وتابع المتهم أنه نزل لشراء طلبات الضحية وفور صعوده وجده نائما فقام بذبحه، ولم يستول عى أي شىء من متعلقاته وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

محافظة الجيزة جنوب القاهرة سلاح أبيض العثور على جثة قتل مسن العثور على ريا حديقة داخل شقة تحرر العلاقة قسم شرطة حلوان

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