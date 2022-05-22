التحفظ على جثمان مهندس زراعى توفى فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى مهندس زراعى مصرعه اليوم الأحد، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وربع نقل أدى إلى انقلاب الثانية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون في محافظة البحيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

,تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل قيادة “إبراهيم حسن مرسى 27 سنة” مهندس زراعي، ومقيم مركز الدلنجات و سيارة ملاكى بالكيلو 100 باتجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون من المعاينة أثناء سير السيارة الأولى اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما تسبب فى اصطدامها بالسيارة الثانية التى كانت تسير أمامها وانقلابها على جانب الطريق وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وتم التحفظ على الجثة والسيارتين تحت تصرف النيابة النيابة العامة التى باشرت التحقيق.