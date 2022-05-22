رفع أثار حادث تصادم توك توك بسيارة فى مدينة قليوب

رفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية آثار حادث تصادم «توكتوكين» بسيارة بمدينة قليوب الذي أسفر عن إصابة 6 طلاب أثناء ذهابهم لأداء امتحان الصف الثاني الثانوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مجلس مدينة قليوب، يفيد بوقوع حادث تصادم 2 توك توك بسيارة فى قليوب ما أسفر عن وجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين إصابة 6 طلاب ثانوى كانوا يستقلون التوك توك أثناء ذهابهم لأداء امتحان الصف الثانى الثانى وبسبب السرعة اصطدما بسيارة، ما أسفر عن إصابة الطلاب وتم نقلهم للمستشفى.