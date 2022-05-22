الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المجلس العربى للاختصاصات الصحية» يختتم اجتماعاته فى عمان برئاسة د. عادل عدوى

جريدة الدستور
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اعتماد اتفاقية التعاون التنفيذية بين المجلس العربى للاختصاصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر


اختتم المجلس العربى للاختصاصات الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب أعمال المكتب التنفيذى بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة د. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس المكتب التنفيذى، حيث تم فى هذا الاجتماع اعتماد اتفاقية التعاون التنفيذية بين المجلس العربى للاختصاصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر، ووقع عن الجانب المصرى د. حسام حسنى أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ود. عمر الرواس أمين عام المجلس العربى بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذى.

وقال د. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس المكتب التنفيذى، إنه بموجب هذه الاتفاقية يتم الاعتراف المتبادل بين الجهتين، وذلك لاعتماد مراكز التدريب وبرامج التدريب، موضحًا أنه تم اعتماد القاهرة كمركز امتحاني دائم للامتحانات السريرية فى جميع التخصصات، حيث تعتمد هذه الاتفاقية أيضًا التسجيل المزدوج لإتاحة الحصول على الشهادتين للدارسين.

وأكد عدوى أن اتفاقية التعاون التنفيذية بين المجلس العربى للاختصاصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بمصر، تتيح التنسيق للحصول على الاعتماد الدولى لشهادة الزمالة المصرية والبورد العربى، وتصبح هذه الاتفاقية مفعلة أيضًا مع المجلس الصحى المصرية بموجب قانون المجلس الصحى المصرى الذى صدر موخرًا ليجمع كل التخصصات الصحية ويوفر برامج التدريب وفقًا لأحدث الأساليب العالمية.

الجدير بالذكر أن المجلس العربى للاختصاصات الصحية هو الجهة المسؤلة عن تدريب الأطباء المتقدمين للحصول على شهادة البورد العربى فى التخصصات الطبية المختلفة ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية فى الوطن العربى من خلال تأهيل المتخصصين فى مختلف المجالات الصحية ورفع المستوى العلمى والمهارى لهم.

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