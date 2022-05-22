النيابة تستعلم عن حالة شاب سقط من الطابق الثالث بالدقى

تسببت الخلافات المالية في إصابة شاب عقب سقوطه من علو، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين بالتسبب في سقوط شاب من الطابق الثالث، بسبب خلافات مالية، بالدقي وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابًا بكسور وجروح متفرقة نتيجة سقوطه من علو.

وعلى الفور انتقل العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال، إلى محل الواقعة وتبين وجود 3 أشخاص، تشاجروا مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم، ومطالبته بسداد مبلغ مالي، وخلال التشاجر معه سقط المجني عليه من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم الدقي، من إلقاء القبض على المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.