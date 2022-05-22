الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة شاب سقط من الطابق الثالث بالدقى

الأمن
الأمن
ads

تسببت الخلافات المالية في إصابة شاب عقب سقوطه من علو، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين بالتسبب في سقوط شاب من الطابق الثالث، بسبب خلافات مالية، بالدقي وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابًا بكسور وجروح متفرقة نتيجة سقوطه من علو. 

وعلى الفور انتقل العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال، إلى محل الواقعة وتبين وجود 3 أشخاص، تشاجروا مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم، ومطالبته بسداد مبلغ مالي، وخلال التشاجر معه سقط المجني عليه من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم الدقي، من إلقاء القبض على المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

قسم محضر عميد لعلاج دير ألم بين حرير نتيجة منى مالي واقعة فرقة سبب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟

تهديدات ومناورات.. لماذا عادت إيران إلى جدول أعمال حكومة إسرائيل؟