الأحد 22 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برئاسة «أبوهشيمة».. «الشباب والرياضة» بالشيوخ تنتهى من تعديلات قانون الرياضة وترسله لرئيس المجلس

جريدة الدستور
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انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الموافق 22مايو  2022، برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لعدد كبير من اجتماعات اللجنة لشرح فلسفة مشروع القانون، وأهداف التعديلات المقدمة.

كان قد توجه «أبوهشيمة» في بداية مناقشة مشروع القانون بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهاً إلى أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التي واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملي.

وأكد أبوهشيمة أن هذا المشروع المقدم من الحكومة تضمن اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.
وتستعد لجنة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة، لإرسال القانون بعد التعديلات التي أقرتها عليه للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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