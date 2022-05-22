الأحد 22 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج المراحل الأساسية 2022

التعليم الأساسي
التعليم الأساسي
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أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوابة نتائج التعليم الأساسي لإتاحة حصول طلاب التعليم الأساسي على نتائجهم بخطوات سهلة وبسيطة، وخصصت وزارة التربية والتعليم  بوابة التعليم الأساسي لعرض نتائج الامتحانات للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وصولًا لطلاب الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج من المنزل عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل لمعرفة النتيجة.

وينشر “الدستور” رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي والتي تعرض جميع نتائج امتحانات التعليم الأساسي 2022، وكيفية تسجيل الطالب الدخول عليها لاستخراج نتيجته.

 

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

 

من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، يمكن لطلاب التعليم الأساسي في الثلاث مراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويمكن للطلاب من محافظة القاهرة الدخول عبر هذا رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 للبحث عنها https://web.cairogovresults.com/

ويتبع الطالب بعض الخطوات عند الدخول على الرابط لمعرفة النتيجة، فيقوم الطالب باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، وبعد ذلك كتابة البيانات كاملة في الخانات المخصصة لذلك، ثم تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات، والضغط على زر الاستعلام، ثم تظهر حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

نتائج المراحل الأساسية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات أغلب طلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية، ووجهت المدارس بضرورة مراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني، قبل إعلانها رسميا، خاصة عند ترجمة نتيجة الصف الرابعة الابتدائي إلى ألوان، ونتيجة درجات الصفين الأول والثاني الثانوي التي تُجرى امتحاناتها حتى الآن، على التقديرات.

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تقديم رياض الأطفال 2022 والأوراق المطلوبة

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تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2022

 واقتربت وزارة التربية والتعليم من إعلان نتيجة الامتحانات لبعض الصفوف، فيمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن ميعاد ظهور نتيجة “خامسة ابتدائي” 2022 من خلال رقم الجلوس أو والرقم القومي، وذلك عقب الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح للامتحانات، ومرحلة المراجعة، ورصد الدرجات وإعداد كافة الكشوف.

ويستعد طلاب الصف الثاني الإعدادي 2022 لإعلان نتيجة الامتحانات والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء رسميا مع أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني بكافة المحافظات، في حين مازال يجري طلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الامتحانات.

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج المراحل الاساسية 2022 رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 عرض نتائج الامتحانات للطلاب رابط بوابة التعليم الأساسي

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