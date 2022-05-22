موقع الرئاسة يعلن أولى خطوات الحوار الوطني

أعلن موقع الرئاسة، اليوم الأحد، أولى خطوات الحوار الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب موقع الرئاسة: في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأتاح الموقع فتح باب التسجيل للمشاركة في الحوار الوطني، وذلك عبر الرابط التالي: https://egyouth.com/ar/register/