بسبب خلافات أسرية.. تأجيل محاكمة عامل وسائق قتلا مواطنا في الخصوص

أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين، نظر قضية مقتل شخص على يد "شقيقين" عامل وسائق بمدينة الخصوص، لوجود خلافات أسرية، لجلسة 5 يونيو المقبل، لمرافعة دفاع المتهمين.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "م. ح. م"، 34 سنة، عامل، وشقيقه "أ.ح"، 20 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص، قتلا المجنى عليه "عمر . ر"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات أسرية، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجها للمكان الذى أيقنا سلفا تواجد المجنى عليه فيه.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أطلق صوب المجنى عليه عيارا ناريا من السلاح النارى "فرد خرطوش"، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بمناطق متفرقة بجسد المجنى عليه.

كما حازا وأحزرا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرزا ذخائر تستخدم على نفس السلاح بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانونى.