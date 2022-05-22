الأحد 22 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين

تخريج دفعة جديدة
تخريج دفعة جديدة من الموسيقيين
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احتفلت إدارة الموسيقات العسكرية بانتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، حيث بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلى قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التي تم تنظيمها.

تخريج دفعة جديدة من الموسيقيين

وألقى العميد وائل الدسوقي، مدير إدارة الموسيقات العسكرية، كلمة هنأ فيها الدارسين بانتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الفنون، مشيرًا إلى حرص إدارة الموسيقات العسكرية على التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية الفنون من أجل إعداد كوادر مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية فى الموسيقى العربية.

تخريج دفعة جديدة من الموسيقيين

وألقت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين للقوات المسلحة، مؤكدة استعداد الأكاديمية لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

تخريج دفعة جديدة من الموسيقيين

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من المتميزين وتبادل الدروع واختتم بالعزف الفردي لخريجي الكونسرفتوار والعزف الفردي لخريجي الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الوترية والفرقة السيمفونية بإدارة الموسيقات العسكرية.

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